"Водоканал" "открыл" фонтаны при помощи компьютерной графики

В социальных сетях ГУП "Водоканал" появились видеоролики, на которых при помощи компьютерного монтажа и аудиоэффектов петербуржцам демонстрируют мнимый запуск фонтанов в некоторых зеленых зонах. Таким образом поступили со сквером у Казанского собора и Ново-Манежным сквером.

Оригинальный ход авторы объясняют желанием избавить петербуржцев от тоски по привычным атрибутам весны, которые недоступны из-за карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.

"А реальные фонтаны терпеливо ждут своего часа и готовы ворваться в оффлайн, как только это станет возможным. Все фонтаны и фонтанные комплексы, которые находятся на балансе предприятия, технически исправны, период межсезонья все сопутствующее оборудование фонтанов прошло полное комплексное обслуживание, необходимые элементы заменены", - говорится в пресс-релизе.

"Водоканал" подготовил также фирменные заставки с живописными видами города, включающими в себя фонтаны, которые можно загрузить на смартфон и компьютер.