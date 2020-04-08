Из-за пандемии в Петергофе перенесли открытие фонтанов

Открытие традиционного сезона фонтанов в Петергофе перенесли с 25 апреля на неопределенный срок из-за "гуляющей" по стране коронавирусной инфекции, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора музея-заповедника "Петергоф" Елену Кальницкую.

"В конце марта мы провели тестовые пуски и определили, что фонтанная система готова к летнему сезону. Как только будет отменено решение о закрытии музеев, мы немедленно определим дату и приложим все усилия, чтобы все фонтаны заработали", - рассказала она.

Руководство музея намерено провести праздничные мероприятия в честь 75 годовщины Дня Победы в онлайн-формате. Точно так же в ГМЗ сейчас проводятся экскурсии. Персонал музея работает в дистанционном режиме.

Отметим, что по данным на 8 апреля в Петербурге официально насчитывается 329 носителей коронавирусной инфекции.