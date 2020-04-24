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14:46

Беглов посоветовал использовать многоразовые проездные пока заблокированы льготные

фото ЗакС политика Беглов посоветовал использовать многоразовые проездные пока заблокированы льготные

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил депутату Законодательного собрания от "Яблока" Борису Вишневскому на просьбу не приостанавливать действия льготных проездных билетов. Если льготникам необходимо воспользоваться общественным транспортом, то лучше прибегать к проездным билетам длительного пользования вместо разовых - так выйдет дешевле, сообщил глава города в ответе

В ответе также сообщается, что ограничения приняли для того, чтобы пожилые люди соблюдали режим самоизоляции. Вводить такие меры у губернатора есть все полномочия после внесения изменений в Социальный кодекс Петербурга, значится в информации от главы города.

Вишневский с этим не согласен. По его словам, изменения в кодекс позволяют правительству устанавливать временные особенности предоставления или изменения формы и порядка предоставления мер социальной поддержки. Отмена же льготного проезда к этим вариантам не относится, - уверен депутат.

"Мера социальной поддержки пенсионеров - их право на льготный проезд. Оно гарантировано законом. Отмена этого права не может быть ни "временной особенностью предоставления", ни "временным изменением формы и порядка предоставления", - заявил Вишневский на своей странице в Facebook.

Напомним, в марте Беглов приостановил все льготы на проездные билеты на время нерабочих дней. Эта мера была принята наравне с другими ограничениями в связи с распространением коронавируса. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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