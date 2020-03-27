Вишневский попросил Беглова не отменять льготы на проезд в общественном транспорте

Депутат партии "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский утром 27 марта обратился к губернатору Александру Беглова с просьбой отменить ранее озвученное распоряжение о приостановке действия льгот на проезд в общественном транспорте.

Парламентарий написал, что понимает благие цели Смольного, но озабочен дополнительными расходами пенсионеров, вынужденным посещать врачей и совершать другие поездки по неотложным поводам.

"Также хочу отметить, что право на приобретение и пользование льготными и бесплатными проездными документами установлено статьей 63 Социального кодекса Санкт-Петербурга, и не может быть ограничено постановлением Правительства Санкт-Петербурга", - добавил Вишневский.

Напомним, Беглов распорядился с 28 марта по 5 апреля приостановить действие всех льгот на проездные билеты в общественном транспорте и их продажа в связи с угрозой распространения коронавируса. Также всю неделю будут закрыты заведения общепита, ночные клубы, часть магазинов, парки, сады, скверы. Прихожанам до 5 апреля запрещено посещать церкви. Последнюю меру в Русской православной церкви сочли противоречащей Конституции.

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