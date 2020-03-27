В РПЦ сочли запрет на посещение храмов в Петербурге противоречащим Конституции

Правовое управление РПЦ заявило, что постановление правительства Петербурга о запрете на посещение храма в связи с распространением коронавирусной инфекции противоречит Конституции.

"В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, включая право индивидуально или совместно с другими совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только федеральным законом", - заявили в РПЦ.

По словам представителей Церкви, акты органов региональных властей и муниципальных органов не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях.

Глава управления игумения Ксения (Чернега) в разговоре с "Интерфаксом" отметила, что решение Смольного касается граждан и их прав, а не РПЦ, поскольку "не регламентирует возможности религиозных организаций совершать богослужения". По ее словам, у РПЦ пока нет намерения оспорить постановление.

Накануне губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 28 марта по 5 апреля церкви будут закрыты для прихожан, но не для священнослужителей. Также прекратят свою работу ночные клубы, парки, сады, скверы, заведения общепита: заказать еду можно будет только с доставкой на дом. Неделю с 31 марта по 5 апреля президент Владимир Путин объявил нерабочей.

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