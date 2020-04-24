Горсуд принял иск координатора "Весны" к Смольному о запрете на посещение парков и акции

Горсуд Петербурга принял к производству иск координатора "Весны" Богдана Литвина к правительству Петербурга о признании незаконным запрет на посещение парков и проведение массовых мероприятий, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Судебное заседание назначено на 28 апреля. Ранее суд оставил этот иск без движения.

Оспорить в суде постановление Смольного о введении в Петербурге режима самоизоляции Литвин решил после того, как ему отказали в согласовании пикета против поправок в Конституцию, несмотря на готовность принять все необходимые меры профилактики. Смольнинский суд Петербурга признал этот отказ законным.

Постановление № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" было принято Смольным 13 марта, позже в него вносили изменения. Согласно ему, в городе введен режим повышенной готовности, запрещено проведение массовых мероприятий, граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, остальным петербуржцам рекомендовано это делать, выходя на улицу только в случае необходимости.