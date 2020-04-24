Росгвардии выделят средства на маски и питание из резервного фонда правительства Петеребурга

Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил проект постановления правительства на выделение 5,8 млн рублей на проведение "мероприятий по подготовке отрасли здравоохранения в условиях высокого риска распространения инфекционных заболеваний (COVID-19)", как указано в пояснительной записке к документу.

Деньги, в случае утверждения проекта, будут направлены на обеспечение сотрудников Росгвардии средствами индивидуальной защиты и питанием. Часть из этих 5,8 млн рублей также пойдет на противопожарные костюмы для сотрудников МЧС, говорится в документе.

Средства на эти цели должны быть выделены из резервного фонда правительства Петербурга. Документ пока находится на антикоррупционной экспертизе. Пояснительная записка подписана исполняющим обязанности главы комитета по здравоохранению Андреем Сарана, ставшим временным руководителем ведомства на время госпитализации Дмитрия Лисовца.