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17:36

"Вынужден признать, что заболел": Глава петербургского комздрава лег в больницу

фото ЗакС политика "Вынужден признать, что заболел": Глава петербургского комздрава лег в больницу

Председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец признался, что, обнаружив у себя симптомы ОРЗ, лёг в больницу и перешёл на удаленную работу, информирует городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"Дорогие друзья, вынужден признать, что заболел. Вчера у меня появились симптомы ОРЗ, и я принял решение госпитализироваться в больницу. Моё состояние позволяет мне принимать участие в работе комитета, однако только дистанционно", - уточнил чиновник.

Временно исполняющим обязанности главы комздрава назначен Андрей Сарана. Лисовец известил, что все сотрудники комитета прошли тестирование на коронавирус, и в случае возникновении недомогания они будут отправлены в больницу. На сегодняшний день все совещания проводятся дистанционно, подытожил Лисовец.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает оставаться сложной. Мы делаем все необходимое для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. На своем примере могу сказать, что это заболевание имеет очень неприятные проявления. Обращаюсь к каждому - соблюдайте режим самоизоляции", - резюмировал обращение Лисовец.

"5 канал" сообщил, что чиновника увезли в больницу прямо с рабочего места.

На сегодняшний день, 21 апреля, в городе на Неве насчитывается 1973 человека, зараженных COVID-19.

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