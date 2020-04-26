Петербургские врачи не пользуются технологией переливания крови для лечения COVID-19

Врачи петербургских больниц пока не начали принимать плазму крови переболевших коронавирусной инфекцией граждан для лечения зараженных: сдать тест на антитела тоже на данный момент невозможно, рассказали "Бумаге" в комитете по здравоохранению.

При этом, 13 апреля главврач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина сообщала, что в ближайшее время обозначенная процедура будет применяться на практике.

"Мы еще занимаемся этим вопросом, но можем заверить: если заболевшим в Петербурге потребуется такой серьезный метод лечения, мы будем готовы", - утверждала Засухина.

Ещё раньше, 9 апреля, руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге, директор центра им. Алмазова Евгений Шляхто уверял, что сдать кровь можно будет начиная с 13 апреля.

Применять технологию лечения зараженных инфекцией методом переливания плазмы крови переболевших уже начали в Москве. К примеру, излечившийся от коронавируса петербургский кайтсерфер Петр Тюшкевич заявлял, что сдал кровь для тяжелобольного с COVID-19.

На сегодняшний день опасное заболение выявлено у 3077 петербуржцев.