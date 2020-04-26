Коронавирусную инфекцию выявили у ещё 6361 россиянина

За минувшие сутки количество граждан России, подхвативших COVID-19, увеличилось на 6361 человека: таким образом, общее количество инфицированных достигло отметки 80 949, уведомляет оперативный штаб.

С момента начала эпидемии скончались 747 россиян (плюс 66 за сутки). Излечились от заболевания 6767 человек (+517 за сутки).

По Северо-Западу ситуация выглядит следующим образом: в Северной столице выявили ещё 151 заболевшего (всего - 3077), + 4 летальных исхода (всего - 27), в Ленобласти - плюс 42 инфицированных (всего - 700); в Мурманской области - +105 (всего - 961), в Калининградской области — +26, в Новгородской области — +25, в Архангельской области — +20, в Коми — +17, в Псковской области — +17, в Смоленской области — +10, в Вологодской области — +7, в Карелии — +2, в НАО — +1.

Всего в мире COVID-19 выявлен у более 2,9 млн человек. Жертвами заболевания стали свыше 203 тысяч граждан.