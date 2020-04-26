Шишкина призывает Беглова учредить список медиков, павших в борьбе с коронавирусом

Руководитель петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина обратилась к городскому главе Александру Беглову с призывом организовать и опубликовать на сайте Смольного официальный мартиролог с именами медицинских работников, погибших от COVID-19.

"Полагаю, что такой поименный список с наименованием лечебного учреждения, где служил медик, или волонтерской организации, к которой относился волонтер, может быть опубликован на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru. Считаю, что этот мартиролог может стать не только формой благодарности города героям, погибшим при оказании помощи тем, кто заболел коронавирусом или оказался из-за пандемии в сложной жизненной ситуации, но и стимулом для остальных петербуржцев к более ответственному отношению к требованиям самоизоляции", - уверена справедливоросс.

Днем ранее появился инициативный проект "Список памяти", в котором врачи перечисляют имена коллег, погибших от COVID-19. На сегодняшний день в перечне более 60 имён.

Добавим, в городе на Неве известно о двух смертях медиков с диагнозом "коронавирус", оба - врачи Александровской больницы: это нейрохирург Алексей Филиппов и анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий.

В Петербурге официально выявлено 3077 случаев заболевания COVID-19.

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