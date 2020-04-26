В Петербурге скончался ещё один врач Александровской больницы: у него подтвердили COVID-19

Минувшей ночью не стало ещё одного врача Александровской больницы: на 53 году жизни скончался заведующий отделением нейрохирургии №2 Алексей Филиппов. У мужчины был выявлен COVID-19, делится "Фонтанка" со ссылкой на соответствующую информацию от комитета по здравоохранению, однако причина смерти не уточняется.

Филиппов был врачом с 20-летним стажем.

Днем ранее, напомним, Смольный официально подтвердил смерть от коронавирусной инфекции 50-летнего анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого - коллеги Филиппова по Александровской больнице. Медик лечил пациентов от COVID-19 и заразился "при исполнении врачебного долга". Градоначальник Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования его родным, заверив, что они получат выплату в размере 1 млн рублей.

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