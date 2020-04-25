Беглов выразил соболезнования семье умершего от коронавируса врача-анестезиолога

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семье врача-анестезиолога Сергея Белошицкого, скончавшегося из-за коронавируса, сообщается на сайте Смольного.

Беглов позвонил семье медика. По словам представителей Смольного, родные Белошицкого получат единовременную выплату в 1 млн рублей.

Белошицкий умер от сердечно-легочной недостаточности на фоне пневмонии, вызванной заражением коронавирусной инфекцией. Он заразился от пациентов в то время, как лечил их.

На 25 апреля в России известно о 74,5 тысячах случаях заражения коронавирусом.

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