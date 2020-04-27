Беглов - о сдерживании пандемии: Мы балансируем на грани

В авторской программе на станции "Радио России - Петербург" губернатор Александр Беглов признался, что можно говорить о коронавирусной инфекции как о феномене, который был недооценен на первых порах пандемии.

"Мы надеялись, что к майским праздникам эпидемия пойдет на спад или хотя бы выйдет на плато. Но число заболевших на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших. Динамика отрицательная. Положение остается тяжелым", - рассказал чиновник.

Удерживать ситуацию, по его словам, удается, и во многом этому способствуют своевременно введенные карантинные меры, однако, подчеркивает губернатор, "мы балансируем на грани".

Всего в Петербурге, по последним данным, коронавирус диагностировали у 3238 человек, а скончалось с ним 27 пациентов.

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