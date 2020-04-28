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13:32

Явлинский хочет создать общественную комиссию по контролю за цифровыми технологиями

фото ЗакС политика Явлинский хочет создать общественную комиссию по контролю за цифровыми технологиями

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский, ранее уже предрекавший "цифровое рабство" по мотивам антиутопий, предложил одну из форм противодействия такому развитию событий. По его мнению, страна нуждается в специальном органе - общественной комиссии, которая контролировала бы применение государством цифровых технологий и давала бы ему оценку. В составе этой группы людей он видит профессионалов из сферы IT, правозащитников и юристов. Комиссия в ее идеальном варианте должна иметь возможность требовать от государства гарантий того, что, в частности, хранение и использование персональных данных осуществляется только по мере необходимости и в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Беспокоят Явлинского также обсуждаемые в Госдуме потенциальные изменения в закон "О полиции".

"Уже сейчас не общество контролирует действия властей, полиции и спецслужб, а наоборот — власти, полиция и спецслужбы неусыпно следят за обществом: вводятся электронные пропуска и видеослежка. На наших глазах российский авторитарный режим, почти монополизировавший СМИ при фактическом отсутствии независимой судебной системы и разделения властей пытается окончательно отменить сам принцип верховенства права и Конституцию", - пишет политик в статье для "Новой газеты".

Демократ убежден, что к работе с персональными данными, полученными в рамках борьбы с пандемией, нельзя и близко подпускать представителей спецслужб, но и это - неполное требование.

"Необходима полная ясность относительно того, какую информацию власти собирают и что передают третьим сторонам", - добавил политик.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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