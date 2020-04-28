В Петербурге и Москве не стали отказываться от праздничных салютов в День Победы

В Петербурге, Москве и еще нескольких городах 9 мая дадут праздничные артиллерийские салюты, несмотря на перенос мероприятий в честь Дня Победы, сообщили представители Западного военного округа.

По словам командующего ЗВО Александра Журавлева, салюты также увидят жители Воронежа, Калининграда, Тулы и Смоленска. Расчеты артиллерийских орудий произведут 30 залпов. Салют начнется в 22:00 и продлится 10 минут. По словам Журавлева, каждый залп будет поименован, их посвятят памяти защитников Отечества, тружеников тыла и полководцев.

Также над Петербургом пролетят экипажи боевой авиацией в качестве своеобразного парада. Готовится к участию в мероприятиях и Ленинградская военно-морская база, пишет "Фонтанка.ру".

Праздничные мероприятия ко Дню Победы в 2020 году было решено перенести на более поздний срок в апреле из-за эпидемии коронавируса. Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в режиме онлайн-трансляции.