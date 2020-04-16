Путин объявил о переносе парада Победы

Президент России Владимир Путин поручил изменить график и перенести мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парады, на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".

Об этом Путин объявил во время совещания Совета безопасности 16 апреля. Кроме парада Победы на Красной площади, на другой срок будут перенесены парады в регионах, акция "Бессмертный полк" и все другие запланированные массовые мероприятия. При этом Путин сообщил, что празднование планируется устроить хоть и позже, но в этом, 2020 году.

Путин подчеркнул, что это "непростой, прямо скажем, тяжелый выбор", но "риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки", и это не дает ему "право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям".

"Отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан-участников всенародной акции "Бессмертный полк". Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами. Все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимым шествием", - заявил Путин.

Накануне, 15 апреля, перенести парад главу государства попросили руководители ряда ветеранских организаций. Также ранее стало известно, что Кремль решил перенести парад и надеется провести его не позднее июня. Перенос парада также анонсировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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