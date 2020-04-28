Президент поручил правительству подготовить новый пакет мер поддержки бизнеса

Владимир Путин в ходе видеосовещания с главами регионов поручил федеральному правительству подготовить очередной пакет мер поддержки экономики и граждан. Глава государства заявил, что в сложившейся обстановке власть обязана помочь бизнесу:

"С острейшими проблемами столкнулись предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейный предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать".

Также Путин продлил до 12 мая режим нерабочих дней и поручил правительству и Роспотребнадзору за неделю разработать рекомендации по последовательному снятию установленных ранее ограничений.