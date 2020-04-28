Путин продлил "нерабочий период" до 12 мая

Президент России Владимир Путин решил продлить срок нерабочих дней в стране до 12 мая. Об этом глава государства объявил 28 апреля во время видеосовещания с главами регионов.

"Полагаться на то, что угроза снизилась и обойдет нас стороной - беспечно и опасно", - заявил президент, отметив, что пик заражения коронавирусом еще не пройден.

Он также добавил, что многие россияне и в обычной ситуации взяли бы выходные в дни между майскими праздниками.

При этом Путин поручил правительству и Роспотребнадзору до 5 мая разработать рекомендации по последовательному снятию установленных ранее ограничений.

Ранее период действовал до конца апреля. Он был установлен из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.