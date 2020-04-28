Миронов ждет от правительства запуска "нового НЭПа"

Лидер справедливороссов Сергей Миронов заговорил о насущных проблемах страны в терминах советской истории, заявив, что России следует как можно скорее воспроизвести советский опыт 1920-х годов и объявить еще раз "новую экономическую политику" (НЭП).

"Потому что старым методами экономику после удара, нанесённого эпидемией, быстро не поднять. Это основной вывод, который вытекает из сегодняшнего обращения Владимира Путина", - пояснил он свою мысль.

Как и в предыдущие разы, все, сказанное президентом, вызвало у Миронова одобрение: по его мнению, целесообразно и продление "нерабочего периода", и требование от губернаторов больших полномочий в противодействии коронавирусной пандемии.

"Президент принимает самое необходимое сегодня решение - срочно заняться разработкой общенационального плана действий, который я и предлагаю считать новой экономической политикой. Как НЭП 20-х годов, когда страна быстро поднялась из руин. Только так, новыми, решительными, но хорошо продуманными и просчитанными действиями можно восполнить ущерб", - считает Миронов.

Политик заверил, что его фракция в Госдуме, недавно отказавшаяся от непосредственно политических амбиций, готова помогать воплощению актуального курса Владимира Путина.