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11:34

"Справедливая Россия" решила временно приостановить политическую деятельность

фото ЗакС политика "Справедливая Россия" решила временно приостановить политическую деятельность

"Справедливая Россия" приостанавливает политическую деятельность из-за распространения коронавируса, заявил 31 марта лидер партии Сергей Миронов. Петербургские депутаты-эсеры продолжат свою работу в городском Законодательном собрании, но, например, кандидат в парламентарии Илья Шмаков, не имея возможности вести полноценную избирательную кампанию во время эпидемии, направит силы на помощь гражданам.

"С сегодняшнего дня политическая партия "Справедливая Россия" приостанавливает всю политическую работу. Я обращаюсь к членам партии, в эти непростые времена необходимо всю нашу деятельность направить на помощь нашим гражданам, на помощь работникам здравоохранения, волонтерам. Никакой политической работы, только реальная поддержка нашего населения", - цитирует ТАСС заявление Сергея Миронова. 

Как рассказала ЗАКС.Ру член Совета петербургского отделения эсеров Кристина Черемных, в частности, партия разъясняет людям необходимость карантина и помогает в защите трудовых прав. По ее словам, вся работа происходит дистанционно. 

- Мы также принимаем обращения граждан, ведется работа в центре защиты прав граждан. У нас там сейчас отдельное направление работы в связи с коронавирусом. Очень многие люди стали обращаться из-за нарушения их трудовых прав. У нас работает отдельная горячая линия, - рассказала член партии.

Она добавила, что под политической деятельностью понимается агитация, изготовление агитационных материалов и другое. На заседания Законодательного собрания для решения важных вопросов депутаты от "Справедливой России" продолжат ходить, уточнила Черемных. 

При этом, по ее словам, в текущих условиях не может проходить полноценная предвыборная кампания кандидата партии на довыборах в Законодательное собрание по 21 округу Ильи Шмакова. По возможности Шмаков помогает людям, столкнувшимся с проблемами во время распространения коронавируса, добавила представитель эсеров. 

София Саттарова

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