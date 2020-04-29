Минтруда прогнозирует до 6 млн безработных к концу 2020 года

Руководитель Министерства труда и социально защиты Антон Котяков не исключил, что уже к концу текущего года официальное количество оставшихся без работы россиян может достигнуть 6 млн человек, при этом некоторые отрасли экономики видят в пандемии COVID-19 "окно возможностей". Соображениями министр поделился в эфире "России 24".

"Когда мы говорим о 5-6 миллионах человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики, это, в принципе, один из сценариев, которые министерство труда на сегодняшний день просчитывало у себя, то есть мы четко отследили тенденции, которые складываются на рынке. Мы понимаем, что при развитии событий одно из сценарных условий соответствовало такому уровню безработицы", - цитирует Котякова РИА "Новости".

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано порядка 3,7 млн безработных граждан, из которых почти 950 тысяч встали на учет в центрах занятости.

Также, отметил Котяков, россияне стремятся сохранить места трудоустройства и делают это, в том числе, благодаря мерам господдержки.

Днем ранее, напомним, Владимир Путин продлил нерабочий период до 12 мая.