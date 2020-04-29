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11:18

ЗакС Петербурга поддержал очередной законопроект против "наливаек" в многоквартирных домах

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга поддержал очередной законопроект против "наливаек" в многоквартирных домах

Депутаты петербургского парламента 29 апреля в первом чтении поддержали проект закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. 

Согласно тексту документа, минимальная площадь зала обслуживания посетителей в барах, ресторанах и кафе, в которых разрешено торговать спиртным, должна составлять 20 квадратных метров. Однако соавтор законопроекта, единоросс Денис Четырбок допустил, что перед вторым чтением этот порог могут пересмотреть в сторону увеличения.

По его словам, Петербург - первый регион России, который выступает с такой ограничительной инициативой. Документ был внесен еще осенью 2019 года по поручению председателя Вячеслава Макарова

Против принятия законопроекта проголосовали три депутата. 44 парламентария были за.

Напомним, полгода назад петербургский ЗакС рассматривал проект аналогичного закона, также разработанного при участии Четырбока.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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