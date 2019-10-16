Депутаты ЗакСа поддержали предложение Четырбока ужесточить правила для "рюмочных"

Заксобрание Петербурга 16 октября одобрило в целом проект федерального закона, ужесточающего правила ведения алкобизнеса в жилых домах.

Автор инициативы, единоросс Денис Четырбок предложил дать право региональным властям устанавливать минимальную площадь помещений, в которых можно торговать спиртным, в пределах от 20 до 100 кв. м. В настоящее время на рассмотрении депутатов Госдумы находится инициатива, не разрешающая торговать алкоголем в помещениях, занимающих меньше 20 кв.м.

По словам Четырбока, ужесточить меры необходимо для борьбы с "наливайками". По его данным, в Петербурге такие заведения в среднем занимают 50-60 кв.м.

- Рюмочные и "наливайки" взяли в заложники жителей домов и терроризируют их варварскими способами, - заявил единоросс с трибуны.

Депутат Андрей Васильев назвал предложенную инициативу полумерой и предложил вообще запретить торговать спиртным в жилых домах. Четырбок ответил, что не стоит бросаться из крайности в крайность.

Отметим, что также по законопроекту Четырбока собрание жителей дома может принять решение о запрете размещения рюмочной в их доме.

С критикой предложений Четырбока выступил депутат Михаил Амосов.

- Неверная тенденция - прижимать бизнес, который работает на первых этажах жилых домов. Это возвращает нас в старые советские времена, когда количество торговых площадей было ограничено, - заявил Амосов.

Член КПРФ Александр Рассудов предложил усилить парламентский контроль за исполнением существующих законов. По его словам, инициатива Четырбока свидетельствует о неспособности органов исполнительной власти "заниматься тем, для чего они созданы".

- Мы опять пытаемся решить проблему перхоти с помощью гильотины, - отметил Рассудов.

Депутат опасается, что от новых правил пострадают добросовестные точки общепита, а недобросовестные продолжат платить откаты.

За принятие проекта постановления ЗакСа проголосовали 42 депутатов, против - 5.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.