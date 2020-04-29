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12:21

Руководство МО "Смольнинское" сочло нецелевыми расходами идеи мундепов по борьбе с коронавирусом в округе

фото ЗакС политика Руководство МО "Смольнинское" сочло нецелевыми расходами идеи мундепов по борьбе с коронавирусом в округе

Предложения депутатов МО "Смольнинское" о мерах для защиты жителей округа от риска заражения коронавирусной инфекцией не соответствуют законодательству, поскольку повлекут нецелевое расходование бюджетных средств, говорится в ответе и.о. главы местной администрации Александра Колба.

Колб сообщил, что расходы, которые предлагают депутаты, не предусмотрены бюджетом округа. По его словам, администрация продолжает работу, дежурные специалисты отвечают на звонки жителей округа по телефону и по электронной почте, публикуют информацию на сайте, в группе во "ВКонтакте", газете, а специалисты отдела благоустройства размещают на детских и спортивных площадках сигнальные ограждения для закрытия доступа на них и дезинфицируют. В конце документа депутатам напомнили, что несоблюдение запретов и ограничений во время эпидемии грозит административной и уголовной ответственностью.

Группа депутатов МО "Смольнинское" обратилась с предложениями 24 апреля. Они предлагали создать рабочую группу для общей координации, организовать ежедневное 12-тичасовое дежурство для приема звонков по горячей линии, использовать автомобили муниципалитета как социальное такси, закупить 50 тысяч масок для жителей округа и работать с волонтерскими центрами.

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