Депутаты МО "Смольнинское" предложили главе администрации меры по борьбе с коронавирусом в округе

Группа из 17 депутатов МО "Смольнинское" обратилась к и.о. главы местной администрации Александру Колбу с требованием принять экстренные меры для защиты жителей округа от риска заражения коронавирусной инфекцией.

Муниципалы обратили внимание на то, что в округе проживает 16 тысяч человек старше 60 лет, из которых 5595 – инвалиды, к тому же более 20 тысяч человек живут в коммунальных квартирах, большинство их них – малоимущие. Обратили внимание депутаты и на то, что на территории округа находится Московский вокзал, поэтому "можно утверждать высокую степень опасности заражения" на территории.

Обратившиеся предлагают организовать в округе ежедневное 12-тичасовое дежурство для приема звонков граждан по горячей линии, использовать три автомобиля муниципалитета в качестве социального такси и для оказания адресной помощи, наладить работу с крупнейшими волонтерскими центрами, закупить 50 тысяч масок, которые раздадут жителям МО. Также депутаты предлагают за три дня разработать и согласовать с Роспотребназдором план санитарной обработки придомовых участков, подъедов, а по заявкам – и общих зон коммуналок.

Для общей координации муниципалы предлагают создать рабочую группу, в которую войдут и.ою главы администрации, и.о. главы МО и несколько депутатов. Эта группа будет собирать информацию, разрабатывать и утверждать планы действий в согласовании с городским оперативным штабом.

Из-за "особой обстановки в настоящее время" депутаты просят ответить им в течение трех рабочих дней. Копия обращения направлена губернатору Петербурга Александру Беглову.

На 24 апреля в Петербурге зафиксировано 2713 случаев заражения коронавирусом. По всей России - 68,7 тысяч.

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