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15:12

Смольный утвердил выплаты работникам скорой помощи за работу с зараженными коронавирусом

фото ЗакС политика Смольный утвердил выплаты работникам скорой помощи за работу с зараженными коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплатах для нескольких категорий медработников, оказывающих помощь заболевшим коронавирусной инфекцией, сообщили в Смольном.

Выплаты получат врачи в стационарах, средний и младший медперсонал, а также другие работники, которые обеспечивали условия для оказания специализированной помощи. По данным Смольного, выплаты получили 838 медика на сумму 8,5 млн рублей.

Еще одно постановление касается выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку с 16 по 31 марта для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией. Их получат сотрудники скорой помощи, - врачи, санитары, фельдшеры, водители – врачи подразделений, оказывающие первую помощь, средний и младший медицинский персонал, работающий с ними, работники, проводившие лабораторную диагностику коронавируса, а также патологанатомы и судмедэксперты, исследовавшие тела зараженных умерших.

Выплаты рассчитываются с учетом фактически отработанного времени исходя из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.

Постановление о выплатах медикам за работу с зараженными коронавирусом было опубликовано 17 апреля. В нем говорилось, что премии получат только те, кто оказывает помощь зараженным в стационаре. При этом в проекте документа до его принятия сообщалось, что выплаты полагаются и сотрудникам скорой помощи, и тем, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь. В том документе был также перечислен конкретный размер выплат для каждой категории медработников. 


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