Власти Ленобласти усилят контроль силовиков в садоводствах на майских праздниках

На время грядущих майских праздников власти Ленобласти приняли решение увеличить количество полицейских патрулей на территориях садоводств: силовики будут контролировать соблюдение режима самоизоляции.

"Будет увеличено количество полицейских, сотрудников ГИБДД, пройдут рейды администрации. ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области окажет содействие областному правительству и максимально задействует своих сотрудников для контроля соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер", - цитирует "Интерфакс" заявление зампреда правительства региона по безопасности Михаила Ильина.

Перекрывать населенные пунктами блокпостами власти не будут, добавил, резюмируя, Ильин.

В то же время глава управления по развитию садоводства Петербурга Андрей Лях проинформировал желающих покинуть пределы города граждан о том, что на территории крупных СНТ дополнительно возведут 35 медпунктов амбулаторной помощи, в которых можно будет сдать анализ на COVID-19.

Ранее сегодня в Смольном обязали петербуржцев, намеревающихся выехать Новгородскую, Псковскую и Вологодскую области, по возвращении в город на Неве соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.