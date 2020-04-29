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18:48

Власти Ленобласти усилят контроль силовиков в садоводствах на майских праздниках

фото ЗакС политика Власти Ленобласти усилят контроль силовиков в садоводствах на майских праздниках

На время грядущих майских праздников власти Ленобласти приняли решение увеличить количество полицейских патрулей на территориях садоводств: силовики будут контролировать соблюдение режима самоизоляции.

"Будет увеличено количество полицейских, сотрудников ГИБДД, пройдут рейды администрации. ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области окажет содействие областному правительству и максимально задействует своих сотрудников для контроля соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер", - цитирует "Интерфакс" заявление зампреда правительства региона по безопасности Михаила Ильина.

Перекрывать населенные пунктами блокпостами власти не будут, добавил, резюмируя, Ильин.

В то же время глава управления по развитию садоводства Петербурга Андрей Лях проинформировал желающих покинуть пределы города граждан о том, что на территории крупных СНТ дополнительно возведут 35 медпунктов амбулаторной помощи, в которых можно будет сдать анализ на COVID-19.

Ранее сегодня в Смольном обязали петербуржцев, намеревающихся выехать Новгородскую, Псковскую и Вологодскую области, по возвращении в город на Неве соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию.


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