Открытие главного храма ВС РФ перенесут на более поздний срок

Главный храм Вооруженных сил РФ будет открыт позднее ввиду пандемии COVID-19: изначально презентация религиозного сооружения должна была состояться 9 мая - в 75 годовщину со Дня Победы, делится "Интерфакс".

Собеседник издания предположил, что новая дата совпадет с каким-либо другим военным праздником, например, с 24 июня (день Парада Победы) либо с 3 сентября (день окончания Второй Мировой войны).

Здание, напомним, возводится на пожертвования россиян. На его строительство было потрачено не менее 3 млрд рублей.

Некоторое время назад "МБХ медиа" стало известно о том, что в храме появится мозаическое панно "Бескровное воссоединение Крыма", на котором будут изображены портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.