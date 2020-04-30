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16:31

"Особых иллюзий не было": Вишневский поставил "тройку с минусом" ответу Беглова о помощи населению

фото ЗакС политика "Особых иллюзий не было": Вишневский поставил "тройку с минусом" ответу Беглова о помощи населению

Петербургский парламентарий Борис Вишневский известил о получении ответа от градоначальника Александра Беглова на своё обращение о возможности предоставления прямой помощи горожанам в период пандемии коронавируса.

В частности, депутат интересовался, возможно ли выплатить петербуржцам по 10 тысяч рублей материальной помощи за счет сокращения расходов на конгрессы, фестивали и иные празднично-торжественные мероприятия. Не менее важным пунктом, который бы помог Смольному денежно "простимулировать" горожан, Вишневский называл отмену транспортной реформы. Предлагал "яблочник" открыть и часть МФЦ - чтобы граждане имели возможность озаботиться получением необходимых документов.

Губернаторский ответ скорее разочаровал политика, нежели чем обрадовал. О выплатах населения сообщается лишь уже известная информация: о предоставлении в мае двух тысяч рублей всем петербуржцам старше 65 лет.

Пообещали в Смольном и скорректировать бюджет - в том числе, как стало известно ранее, за счет переноса реформы в сфере транспорта.

Также Беглов заявил, что онкобольным предоставят спецтранспорт в случае необходимости, а МФЦ открывать не будут, так как велик риск заражения.

"Тройка с минусом, Александр Дмитриевич. Хотя иллюзий особых и не было. Но пусть горожане знают, что Вы отвечаете и как Вы "готовы" им помочь и "учитываете" их нужды", - резюмировал депутат.


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