Транспортную реформу в Петербурге решили отложить из-за коронавируса

Смольный решил отложить транспортную реформу, запланированную на лето, на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса, передает "Фонтанка.ру".

Об этом сообщил вице-губернатор Максим Соколов во время осмотра новой партии закупленных "Пассажиравтотрансом" автобусов. По его словам, меры по борьбе с эпидемией накладывают дополнительную нагрузку на бюджет города. Действующие контракты с коммерческими перевозчиками, срок которых истекает в июле, продлят.

При этом обновление подвижного состава продолжится. В Петербург доставлены первые тридцать машин из ста, остальные должны прийти до конца мая. Всего по действующим контрактам город получит 200 автобусов, 142 троллейбуса и 56 вагонов метро.

Транспортная реформа подразумевала упразднение маршруток в Петербурге в нынешнем виде, сокращение доли наземных социальных маршрутов, замену кондукторов на контролеров. Также Смольный намеревался заключить новые контракты с перевозчиками по итогам конкурсов, в первый год на это планировалось выделить 11 млрд рублей.

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