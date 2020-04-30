ЗВО: Главный парад ВМФ в Петербурге переносить пока не планируют

Заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко рассказал журналистам, что главный военно-морской парад, который, по традиции, ежегодно проводится в городе на Неве в конце июля, власти пока не собираются переносить: всё зависит от того, каким образом в России сложится эпидемобстановка.

"Парад состоится в последнее воскресенье июля. Пока никаких решений на этот счет принято не было. Перенос касался только (парада) 9 мая", - приводит "Интерфакс" высказывание военного чиновника.

На данный момент подготовка к мероприятию осуществляется в соответствии с планом.

Напомним, о переносе парада Победы стало известно 16 апреля. Кроме победоносного шествия военных на Красной площади, на другой срок будут перенесены парады в регионах, акция "Бессмертный полк" и все другие запланированные массовые мероприятия. При этом Путин сообщил, что празднование планируется устроить хоть и позже, но всё равно в нынешнем году.