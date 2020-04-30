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18:00

Содержание аппарата детского омбудсмена Петербурга планируют увеличить на 5,7 млн рублей

фото ЗакС политика Содержание аппарата детского омбудсмена Петербурга планируют увеличить на 5,7 млн рублей

Деятельность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге и его аппарата обойдется городу в дополнительные 5,7 млн рублей. Соответствующая корректировка указана в вызванном борьбой с коронавирусом проекте поправок в городской бюджет на 2020 год.

На содержание самого детского омбудсмена, бывшего вице-губернатора Анны Митяниной понадобились дополнительные 650,5 тысяч рублей. На нужды ее подчиненных планируется выделить более 5 млн рублей, из которых 4,7 млн - на зарплаты.

Текст проекта корректировок городского бюджета появился на сайте комитета финансов в ночь на 30 апреля. Доходную часть казны предложено сократить с 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей. Расходную - с 727,7 до 677,1 млрд рублей. Дефицит бюджета таким образом составит 104 млрд вместо 52,7 млрд рублей, указанных в действующей редакции документа.

Напомним, Митянину избрали на должность детского омбудсмена 26 февраля.

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