Навальный принял вызов Марии Захаровой на дебаты

Оппозиционный политик Алексей Навальный откликнулся на предложение официального представителя МИД Марии Захаровой о публичных дебатах, ответив ей согласием. Полемика должна состояться сегодня, 1 мая.

"Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились? Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит", - гласило приглашение чиновницы.

С учетом продленного "коронавирусного" режима повышенной готовности дебатировать оппоненты станут в дистанционном формате. Транслировать разговор будет YouTube-канал "Навальный LIVE", а модерировать дискуссию будет журналист Алексей Пивоваров.