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12:02

Шендерович воспринимает Путина как "смог, висящий над городом"

фото ЗакС политика Шендерович воспринимает Путина как "смог, висящий над городом"

Публичное поведение президента Владимира Путина в период пандемии коронавируса вдохновило литератора Виктора Шендеровича на новые образы. Оценивая его как безучастное, публицист уподобил главу государства неприятным атмосферным явлениям. В такие дни, по мнению Шендеровича, очень заметно обесценивается и нивелируется образ национального лидера и фигуры, способной реально помочь своему населению. В свою очередь, то, на чем этот образ держался, утверждает писатель, тоже предстает в сомнительном виде ("на какой лжи, на какой пошлости").

"Эти его выходы коронавирусные, его чтения, когда он выходит время от времени и говорит, ничего, ничтожное содержание. Он просто появляется и что-то говорит в очередной раз и исчезает. Я думаю, что он давно по ощущению, что он был, что его нет. Происходит все совершенно помимо него, хорошо ли, плохо, хуже, лучше ли, но происходит как-то само. Но он сам уже воспринимается как некоторый смог, висящий над уральским городом", - произнес он в интервью "Эху Москвы".

К описываемому запаху, по словам автора метафоры, россияне "придышались", и от него никуда не деться. При этом "смог", уверен публицист, отрицательно влияет на всех.

"Твои легкие на это реагируют. Просто некоторые понимают и пытались что-то с этим сделать. И может быть даже и пытаются. Но сейчас уже ничего не сделаешь. Сейчас можно только додышаться. Пока каким-то образом само не кончится. <...> Он уже не лидер, а этот воздух грязный, загрязненный, которым мы дышим, уже не ощущая этого", - отметил гость радиопрограммы.

Последнее "ничтожное" заявление Путина по коронавирусу, считает Шендерович, было бы правильнее заменить "бегущей строкой".

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