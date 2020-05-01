В Шушарах появился "ящик добра" для обмена продуктами

Депутаты МО "Поселок Шушары" и местные активисты установили на Первомайской улице "ящик добра": в контейнер можно класть ненужные вещи и безвозмездно принимать их. Несмотря на то, что на нем написано о добре, в социальных сетях активисты называют его "ящиком Бобра".

Инициатива объясняется экономическим кризисом, связанным с пандемией коронавируса и "нерабочим периодом", продленным до 11 мая.

"Суть акции в том, чтобы каждый желающий мог положить продукты питания в ящик, а каждый нуждающийся мог бы взять оттуда всё, что сочтет нужным, сообразуясь со здравым смыслом", - говорится в паблике "Шумные Шушары".

Среди муниципалов в установке "ящика" поучаствовали Ольга Краснова, Илья Смирнов и Алексей Махров.