18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:05

Депутат Романов передал жителям Понтонного продовольственные наборы

фото ЗакС политика Депутат Романов передал жителям Понтонного продовольственные наборы

Петербургский депутат из Государственной думы Михаил Романов передал малообеспеченным семьям поселка Понтонный продуктовые наборы. Содействовали ему местные волонтеры-единороссы. Признавая тяжесть социально-экономической ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса, Романов признал и безальтернативность принимаемых мер по противодействию ей.

"Волонтеры всегда рядом с вами, у вас не будет недостатка в необходимых продуктах и товарах. В то же время следует постоянно помнить, что самоизоляция – это свобода от болезней и их последствий. Поэтому всем нам необходимы мудрость, самоорганизованность и ответственность. Не будет самоизоляции сегодня, - завтра не будет нас", - заявил депутат.

Число случаев активного заражения инфекцией COVID-19 в Петербурге выросло 2 мая до 3824.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:00 В Ленобласти приводят в порядок воинские захоронения

17:36 Макаров поддержал предложение четко прописать в законе дистанционную работу

17:06 Путин намерен 9 мая обратиться к россиянам на фоне Вечного огня

15:59 "Коммунисты России" жалуются на давление силовиков

15:05 Депутат Романов передал жителям Понтонного продовольственные наборы

14:20 "Меня обманули. И я этого не прощу. Не заткнусь": Кураев - о конфликте с РПЦ

13:23 Дмитрий Быков рассказал о преимуществах Ленина перед Путиным

12:39 Вишневский добивается упрощения порядка выплат заразившимся COVID-19 медикам

11:59 В России выявили 7773 новых активных случая инфицирования коронавирусом

11:19 Глава Минстроя подхватил коронавирус

10:34 Собянин подсчитал примерное количество москвичей с COVID-19

1 мая, 21:50 Беглов пригрозил новыми ограничениями в случае роста числа заболевших

1 мая, 20:30 Первомай-2020: Виртуальные "маевки", шествие в Zoom и "Кащей Бессрочный"

1 мая, 18:00 В центре Петербурга задержали активиста с плакатом о "жадном президенте"

1 мая, 17:15 Жители Ольгино борются против промышленной застройки

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru