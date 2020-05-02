Депутат Романов передал жителям Понтонного продовольственные наборы

Петербургский депутат из Государственной думы Михаил Романов передал малообеспеченным семьям поселка Понтонный продуктовые наборы. Содействовали ему местные волонтеры-единороссы. Признавая тяжесть социально-экономической ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса, Романов признал и безальтернативность принимаемых мер по противодействию ей.

"Волонтеры всегда рядом с вами, у вас не будет недостатка в необходимых продуктах и товарах. В то же время следует постоянно помнить, что самоизоляция – это свобода от болезней и их последствий. Поэтому всем нам необходимы мудрость, самоорганизованность и ответственность. Не будет самоизоляции сегодня, - завтра не будет нас", - заявил депутат.

Число случаев активного заражения инфекцией COVID-19 в Петербурге выросло 2 мая до 3824.