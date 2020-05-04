Путин проведет 6 мая совещание о поэтапном выходе из "коронавирусных" ограничений

Российский глава Владимир Путин намерен провести 6 мая совещание по вопросам принятых ранее мер в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции, поделился с ТАСС кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Чиновник уточнил также, что на онлайн-встрече обсудят предложения по поэтапному выходу российских регионов из режима установленных ранее ограничений.

28 апреля Путин, разговаривая с главами субъектов РФ о ситуации с COVID-19, продлил действие нерабочего периода до 12 мая: после обозначенной даты, отметил тогда он, можно приступить к аккуратному выходу из ограничений.