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13:51

Москалькова сообщила о росте жалоб на домашнее насилие в 2,5 раза

фото ЗакС политика Москалькова сообщила о росте жалоб на домашнее насилие в 2,5 раза

Количество обращений о домашнем насилии во время режима самоизоляции в России выросло в 2,5 раза, передает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.

По словам Москальковой, рост зафиксирован по данным НКО с 10 апреля. "Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч", - сообщила омбудсмен.

Она добавила, что обращения поступают и на горячую линию в аппарат омбудсмена, но они не носят массовый характер. Москалькова предположила, что это может быть связано со страхом жертвы подвергнуться насилию из-за обращения за помощью.

"Почта может не работать, а электронные носители не всегда удобны для человека, который является жертвой насилия в семье, потому что использование гаджета для сигнала о насилии бывает для него опасно. Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична", - пояснила она.

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