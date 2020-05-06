В Петербурге ночью задержали троих анархистов, один из них - несовершеннолетний

Поздним вечером минувшего дня петербургские правоохранители задержали троих молодых людей - Кирилла Ковалева, Артема Михина и несовершеннолетнего юношу, являющихся сторонникам анархо- и антифа-движений, уведомил "ОВД-Инфо" их знакомый.

Молодых людей доставили в 28 отдел полиции. До того, как попасть в руки к борцам с преступностью, они успели сообщить другу, что в ОП прибыли сотрудники Центра "Э", которые отбирают у задержанных телефоны. Причины, по которым задержали юношей, не известны.

В 02:15 стало известно, что несовершеннолетнего из полиции забрали родители. На тот момент по-прежнему не имелось сведений о том, почему молодые люди были доставлены в отдел.

Знакомые утверждают, что Ковалева и Михина били. Связано ли внимание силовиков с их политической деятельностью - неизвестно.

Добавим, в январе к Михину домой приходили с обыском полицейские.