Беглов известил о смерти четырех медиков, погибших из-за COVID-19

Петербургский градоначальник Александр Беглов уведомил общественность о том, что от коронавирусной инфекции скончались еще четверо работников городской сферы здравоохранения - врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова, санитарки Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.

Беглов позвонил родственникам усопших и выразил им соболезнования.

"Ушедшие честно и добросовестно выполняли свой долг. В их семьи пришло большое горе. Желаю родным душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь потери самого близкого человека", - цитирует слова губернатора пресс-служба Смольного.

О том, будут ли семьям погибших выплачены компенсации, ничего не сказано.

Напоследок Беглов в очередной раз призвал петербуржцев оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, недавно напротив здания городского комитета по здравоохранению появилась стена памяти в честь медиков, ставших жертвами коронавируса. На сегодняшний день там 11 фотографий.

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