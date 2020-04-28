18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:56

Напротив комздрава Петербурга появилась стена памяти умерших от коронавируса медиков

фото ЗакС политика Напротив комздрава Петербурга появилась стена памяти умерших от коронавируса медиков

Петербурженка Ирина Маслова организовала стену памяти медиков, умерших после заражения коронавирусом.

Она развестила портреты умерших медиков на Малой Садовой улице напротив комитета по здравоохранению. Под портретами разложены букеты красных гвоздик. В Facebook Маслова сообщила, что сюда можно приносить цветы в память о них или просто заказать доставку цветов.

Также Маслова в соцсетях разместила таблицу, в которую предложила жителям других регионов вносить имена медиков, умерших во время эпидемии коронавируса.

В Петербурге и Ленобласти из-за коронавируса умерли уже восемь медиков. Это заведующий нейрохирургическим отделением Александровской больницы Алексей Филиппов, врач-анестезиолог той же больницы Сергей Белошицкий, медсестры разных больниц Светлана Давтян, Наталья Рожкова, Елена Суглобова, Мария Тышко, врач скорой помощи Антонина Рында, медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:53 До конца года капитально отремонтируют ближайший к Невскому участок Фонтанки

19:45 Путин ответил критикам: вспомнил про древнюю Спарту, Джека Лондона и генетический код

19:08 Гудков сравнил режим самоизоляции с домашним арестом

19:04 Пивоваров: Пандемия показала, что нужно требовать перераспределения бюджета

18:47 Макаров призвал волонтеров "Единой России" не забыть о блокадниках в День Победы

18:33 Муниципал: Войтановский: Сайт "Лиговки-Ямской" взломали

18:26 Смольный передумал отслеживать неизолировавшихся пенсионеров по проездным

18:25 В Петербурге до лета продлили противопожарный режим

18:11 Смольный выделил 600 млн рублей на выплаты соблюдающим самоизоляцию пенсионерам

18:05 Президент поручил правительству подготовить новый пакет мер поддержки бизнеса

17:55 Экологи пожаловались на свалку под Ломоносовом

17:51 Путин продлил "нерабочий период" до 12 мая

17:48 Путин предложил отмечать День работника скорой помощи 28 апреля

17:43 Путин поручил разобраться с дефицитом защитных средств для врачей

17:30 В Петербурге начали продавать онлайн автомобили с доставкой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru