Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти

Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля.

Это первый случай смерти от COVID-19 на территории Ленинградской области. О кончине медсестры из Гатчины стало известно накануне, однако о причинах было объявлено на следующий день.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким умершей и пообещал оказать им поддержку. Кроме того, глава региона написал в своей группе "ВКонтакте" о решении выплачивать 1 млн рублей семьям медиков, умерших в результате работы с инфицированными COVID-19. В случае потери здоровья в результате заболевания коронавирусом медработники должны получить по 500 тысяч рублей.

За последние сутки Роспотребнадзор сообщил о 38 случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ленобласти. Всего по региону был зарегистрирован 781 случай.