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14:10

Студенты пожаловались "Альянсу врачей" на принуждение к работе с коронавирусными больными

фото ЗакС политика Студенты пожаловались "Альянсу врачей" на принуждение к работе с коронавирусными больными

Учащиеся российских медицинских вузов проинформировали "Альянс врачей" о том, что их принуждают отправляться "на практику" в больницы с коронавирусными больными, известил "МБХ медиа" пресс-секретарь организации Иван Коновалов.

По его словам, на сегодняшний день к профсоюзу воззвали студенты Первого и Второго медов Москвы, аналогичные жалобы поступали также из Петербурга и Перми.

В свою очередь "Альянс врачей" намерен подать иск в Верховный суд к Минздраву и Минобрнауки, требуя отменить приказ о вовлечении студентов медвузов в борьбу с COVID-19.

"Иск сейчас в процессе подготовки, в ближайшие несколько дней планируем подать. Основное требование - отменить этот приказ, потому что он полностью незаконный. Он сам себе противоречит, там есть один кусок, где написано, что студент отправляется на практику по письменному согласию, а в другом месте написано, что нужно переделывать учебный план под эту практику. Практика обязательна, отказ от нее грозит отчислением. Вроде как она добровольная, но на самом деле она обязательная", - обрисовал ситуацию Коновалов.

"Альянс врачей" уже привлекал внимание властей после того, как попытавшись передать средства индивидуальной защиты врачам новгородской больницы, попал в руки полиции, а позднее предстал перед судом за "несанкционированную" благотворительность.

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