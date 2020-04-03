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3 апреля, 19:51

Перевозившую гуманитарную помощь главу "Альянса врачей" оштрафовали за неповиновение полиции

фото ЗакС политика Перевозившую гуманитарную помощь главу "Альянса врачей" оштрафовали за неповиновение полиции

Лидера общественной организации "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, которую накануне в Новгородской области вместе с соратниками задержала полиция за попытку доставить в больницу в Окуловке гуманитарную помощь, дважды оштрафовали за неповиновение представителям власти. Согласно судебному решению, по двум протоколам она должна будет в общей сложности выплатить государству 1600 рублей, сообщает "МБХ медиа Северо-Запад". Первый штраф мотивирован ее отказом покинуть автомобиль, а второй - отказом писать объяснительную.

В профсоюзе "Альянс врачей" утверждают, что при задержании правоохранители применяли физическую силу, и намерены добиваться справедливости в судах всех инстанций вплоть до ЕСПЧ. Инцидентом возмутились в местном отделении партии "Яблоко".

"Уверена, режим повышенной готовности не может нарушать права и свободы граждан, гарантированные Конституцией, в частности ограничивать свободу перемещения. Согласно Указу Президента России Владимира Путина №239 от 2 апреля 2020 года губернаторы не вправе ограничивать передвижение транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки", - отметила лидер местных "яблочников" Анна Черепанова.

Она сожалеет, что губернатор региона Андрей Никитин устранился от конфликта.

Представители "Альянса врачей" везли в Окуловку средства защиты, которых не хватало местной больнице и которые были куплены на пожертвования неравнодушных россиян.

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