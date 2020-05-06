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15:29

Путин: Мишустин идет на поправку

фото ЗакС политика Путин: Мишустин идет на поправку

Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина 6 мая, перед началом видеосовещания с членами правительства и Роспотребнадзора.

По словам главы государства, Мишустин идет на поправку, хотя его болезнь протекает "не без температуры".

Напомним, 30 апреля стало известно, что премьер заразился коронавирусом. Его полномочия на время болезни были переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Путин проводит онлайн-совещание по борьбе с коронавирусом. Он должен заслушать доклады о поэтапном снятии установленных ранее ограничений. На совещании 28 апреля президент заявил о необходимости начать подготовку к возвращению к нормальной жизни и предложил членам правительства и Роспотребнадзора подготовить рекомендации по отмене запретительных мер.

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