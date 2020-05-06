Радзиховский видит в минском параде 9 мая "страшное унижение" для Путина

Публицист и политолог Леонид Радзиховский уверен в том, что решение белорусского президента Александра Лукашенко провести парад Победы 9 мая, вопреки пандемии коронавируса, нанесло обиду и "двойное страшное унижение" его российскому оппоненту Владимиру Путину, который вынужден был проявить здравый смысл и отказаться от подобной идеи. Для Путина, рассудил эксперт, это стало "пощечиной", поскольку игры, в которые играют между собой правители подобного толка, бывают мало похожи на игры нормальных людей.

"Он дал звонкую пощечину Путину - "Ты слаб, ты не смеешь парад, я силен, я смею". Так кто у нас тут старший, а кто младший брат? Эти господа в пробковых коронах, они постоянно меряются своими парадами, ракетами и прочей ерундой. Когда кони сыты, они бьют копытами. Кто-кто, а авторитарные лидеры стран всегда сыты, голодны их поданные или болеют", - заметил он в интервью YouTube-каналу Newsader.

Политолог заявил, что Лукашенко решил пойти "по пути Украины и Прибалтики", и теперь ненависть между ним и Путиным будет совсем открытой.

При этом, по словам Радзиховского, в благополучные с экономической точки зрения времена народу парады скорее нравятся, а в настоящие время до них большинству россиян либо нет дела, либо они вызывают раздражение.

Военный парад в России к 75-летию победы над гитлеровскими войсками перенесли на неопределенный срок.