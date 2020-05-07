Шишлов просит Памфилову помочь депутатам МО "Остров Декабристов" получить мандаты

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов направил обращение председателю ЦИК Элле Памфиловой, в котором говорит о необходимости как-то повлиять на ситуацию в МО "Остров Декабристов", где избранные в совет депутаты до сих пор не могут получить мандаты. Они не могут этого добиться, подчеркивает чиновник, даже несмотря на победу в суде и на успевшее вступить в феврале в силу решение.

Аналогичное обращение уполномоченный по правам человека направил городскому прокурору Сергею Литвиненко.

Речь идет о мандатах, разыгрывавшихся на УИКах 170, 171, 172, 173, 175 и 179. На этих участках прошлой осенью произошел скандальный пересчет голосов, в результате чего оппозиционеры от "Яблока" в последний момент не прошли в состав нового совета. Двумя "яблочникам" в результате удалось добиться справедливости и потеснить единоросса и представителя ЕдРа.

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