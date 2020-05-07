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11:59

Шишлов просит Памфилову помочь депутатам МО "Остров Декабристов" получить мандаты

фото ЗакС политика Шишлов просит Памфилову помочь депутатам МО "Остров Декабристов" получить мандаты

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов направил обращение председателю ЦИК Элле Памфиловой, в котором говорит о необходимости как-то повлиять на ситуацию в МО "Остров Декабристов", где избранные в совет депутаты до сих пор не могут получить мандаты. Они не могут этого добиться, подчеркивает чиновник, даже несмотря на победу в суде и на успевшее вступить в феврале в силу решение.

Аналогичное обращение уполномоченный по правам человека направил городскому прокурору Сергею Литвиненко.

Речь идет о мандатах, разыгрывавшихся на УИКах 170, 171, 172, 173, 175 и 179. На этих участках прошлой осенью произошел скандальный пересчет голосов, в результате чего оппозиционеры от "Яблока" в последний момент не прошли в состав нового совета. Двумя "яблочникам" в результате удалось добиться справедливости и потеснить единоросса и представителя ЕдРа.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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