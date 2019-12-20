Как «яблочники» в суде добились мандатов

По решению Василеостровского районного суда избирательная комиссия муниципального образования «Остров Декабристов» должна утвердить итоги первого подсчета голосов по мунвыборам. По ним в совете большинство достается партии «Яблоко». С чего началась и как шла борьба за переоценку результатов выборов - рассказывает ЗАКС.Ру.

Точка преткновения

Поводом для проведения пересчета стал типографский брак на части избирательных бюллетеней, которые предназначены для использования комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В месте для отметки напротив фамилии кандидатки от «Единой России» Натальи Ивановой стояла небольшая точка, которую комплексы засчитывали за голос.

Брак обнаружили уже после начала голосования 8 сентября на двух избирательных участках №176 и №178. Там члены комиссий отложили дефектные бюллетени, а после выборов пересчитали бумаги вручную. На других участках 22 округа сразу пересчитывать бюллетени никто не захотел. ИКМО же заявила, что КОИБы не засчитывают брак за голос, сообщила ЗАКС.Ру кандидатка от «Яблока» Александра Лобовикова. По ее словам, пересчета 8 сентября требовали как оппозиционеры, так и представители партии власти.

ИКМО согласилось провести пересчет только 11 сентября. После нового подведения итогов, количество голосов значительно изменилось. Например, у кандидатки от ЛДПР Анастасии Давыдовой до пересчета было 624 голосов, а стало – 1190 голосов, у единоросски Ольги Погосян было 456 голосов, а стало 1181 голосов. При этом, из списка проходящих в совет кандидатов выбыли представители партии «Яблоко».

Судебные тяжбы

Не прошедшие в совет кандидаты от «Яблока» Алексей Захаров, Александра Лобовикова и самовыдвиженец Григорий Березкин подали иски в суд с требованием признать пересчет недействительным. Сначала заявления рассматривались отдельно, но в декабре их объединили в одно дело.

Захаров в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что оспаривает пересчет на избирательных участках №№170, 171, 172, 173, 175 и 179. По его словам, бюллетени с этих УИК хранились неопечатанными в открытом подвале администрации района. Также во время пересчета в нескольких документах обнаружились нестыковки, добавил Захаров. В одном бюллетене стояли разные отметки (крестики вместе с галочками), в другом использовались разные чернила и аналогично в ряде документов, уточнил «яблочник».

Как пояснила представитель Лобовиковой в суде, кандидатка требовала признать недействительным решение ИКМО «Остров Декабристов» о подтверждении результатов выборов в округе 22 после пересчета. Комиссия приняла документ без кворума – на заседании были только четыре члена ИКМО, заявили истцы.

Этот вопрос поднимался и на заседании по иску Захарова. Судья Лилия Чекрий попросила представителя ИКМО предоставить протоколы заседаний комиссии. С документами ознакомилась и прокурор, которая поинтересовалась, почему напротив фамилии одного из членов комиссии стоит отметка об отсутствии и его подпись.

- Так если он отсутствовал, как он мог расписаться? - спросила прокурор.

Представитель ИКМО тогда ответить на вопрос не смог. На последнем заседании прокурор заявила, что отсутствие одного из членов ИКМО на заседании подтверждают предоставленные суду доказательства.

Свидетельские нестыковки

Во время рассмотрения иска Захарова в суде допрашивали в качестве свидетелей представителей избирательных комиссий: участковых и муниципальной. Вызванные по ходатайству экс-кандидата свидетели подтверждали, что мешки с бюллетенями не опломбировались: их просто заматывали скотчем или закрепляли специальными хомутами разного цвета с номерами. При этом, и свидетели всех сторон, и представители ответчиков, и сторона истцов сообщили, что номера и цвета хомутов никем и нигде не фиксировались.

Представители ИКМО и УИКов отметили, что во время сбора бюллетеней в мешки 8 сентября никаких жалоб на отсутствие опечатывания не было. Свидетели это не опровергали. В частности, на заседании 30 октября член УИК №172 с правом решающего голоса Илья Кракович рассказал, что присутствовал при упаковке бюллетеней.

- То есть вы наблюдали за тем, как упаковывают? – поинтересовалась у него судья.

- Да, - ответил член УИК.

- По этому поводу жалобы были с вашей стороны?

- Нет.

Прокурор поинтересовалась у Краковича, почему же тогда он сами не предпринял никаких действий, являясь членом комиссии с правом решающего голоса.

- Вы пришли сюда рассказать, как нарушили закон? – спросила прокурор.

Сторона ответчиков тоже приглашала на суды членов комиссий в свою поддержку. Например, на заседании 20 ноября выступил глава УИК №172 Никита Колёкин. Среди прочего он рассказал, что мешок с бюллетенями был завязан с помощью хомута зеленого цвета. По его словам, так и можно было идентифицировать мешок. После этого заседания член ИКМО «Остров Декабристов» с правом совещательного голоса Антон Карякин предоставил ЗАКС.Ру видеозапись, на которой в день пересчета Колёкин ищет мешок с бюллетенями со своего участка. Он находит его – на мешке красная стяжка.

На следующем судебном заседании выступил другой член УИК №172 Андрей Кулешов, который сказал, что стяжка на мешке всё же была красная. Колёкин после этого заявил, что мог ошибиться.

- Я помню точно, что пломбы были. Когда я услышал про красный цвет, я допустил такое, что это может быть, - сказал глава УИК.

Дорогу «яблочникам»

На итоговом заседании по объединенным делам судья в очередной раз заслушала все стороны. Истцы настаивали на отмене пересчетов и признании результатов выборов по первому подведению итогов в ночь с 8 на 9 сентября. Представители ответчиков заявляли, что оснований для этого нет.

Судья же решила, что основания есть. Объявляя резолютивную часть решения, она заявила, что пересчет голосов на участках №№ 170, 171, 171, 173, 175 и 179 прошел с нарушением закона. Также судья решила, что решение ИКМО о результатах голосования в 22 округе недействительно – комиссия должна принять кворумом новое решение по итогам первого подсчета голосов.

При этом, на заседании суда 20 декабря представительница УИКов и глава территориальной избирательной комиссии №2 Лидия Рудинская сообщила, что муниципальный совет 18 декабря решил передать полномочия ИКМО ТИКу №2. Обращение уже направлено в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, уточнила Рудинская. По ее словам, Горизбирком планирует одобрить передачу полномочий на заседании 24 декабря.

По словам Захарова, с новыми изменениями в совете остаются кандидаты от «Единой России» Юрий Грашин, Наталья Иванова и самовыдвиженец Владимир Барканов. Выйти же из него должны представительница ЛДПР Анастасия Давыдова и кандидатка от «Единой России», глава муниципалитета Ольга Погосян, а вместо них проходят кандидаты от «Яблока» Наталия Невзорова и сам Захаров, рассказал последний.

Решение суда вступит в силу через пять дней, если его не оспорят. После этого ИКМО должно будет признать, что еще два «яблочника» входят в совет депутатов муниципального образования. Сейчас в совете пять единороссов, три «яблочника», один самовыдвиженец и одна представительница ЛДПР. С новым решением большинство в совете получит «Яблоко»: у партии будет пять представителей.

София Саттарова

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