В суде прошло первое заседание по отмене выборов в МО «Остров Декабристов»

Василеостровский районный суд начал рассмотрение иска экс-кандидата в муниципальные депутаты МО «Остров Декабристов» от «Яблока» Алексея Захарова к избирательной комиссии муниципалитета и шести участковым избиркомам: №№170, 171, 172, 173, 175 и 179. Заседание прошло 16 октября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Как пояснил в разговоре с зданием Захаров, он требует отменить итоги выборов по указаным УИКам. В день выборов на них использовались бюллетени с точкой в месте для отметки напротив кандидатки от «Единой России» Натальи Ивановой. Комплексы для обработки избирательных бюллетеней засчитывали этот брак как отметку избирателя - из-за этого результаты выборов изменились, пояснил Захаров. Он добавил, что мешки с бюллетенями хранились неопечатанными в открытом подвале администрации района - во время пересчета 10 сентября в нескольких документах обнаружились нестыковки. В частности, в одном бюллетене стоят разные отметки (крестики и галочки) разными чернилами, уточнил Захаров.

Экс-кандидат на заседании передал суду копию актов о различии итоговых цифр по подсчетам КОИБ и ручному пересчету. Представитель ИКМО Мозговой заявил, что мешки с бюллетенями были опечатаны, а отметки разными символами и чернилами могли сделать сами избиратели. При этом, на УИКах не было видеозаписи при упаковке бюллетеней, добавил представитель ИКМО. Захаров сообщил, что никаких бумаг с печатями на мешках не было - это запечатлено на видеозаписи.

Помимо этого, Мозговой передал суду копии итоговых протоколов выборов. Прокурор также ознакомилась с ними и поинтересовалась у представителя муниципального избиркома, почему в одном из итоговых протоколов ИКМО напротив фамилии одного из членов комиссии стоит отметка об отсутствии и его подпись.

- Так если он отсутствовал, как он мог расписаться? - спросила прокурор.

Мозговой ответить не смог. По его словам, он знает только, что человека не было по уважительной причине.

Суд назначил следующее заседание по делу на 30 октября. Захаров и его юрист намерены обеспечить явку свидетелей, которые присутствовали при пересчете на УИКах.

София Саттарова