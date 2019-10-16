Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

13:15

В суде прошло первое заседание по отмене выборов в МО «Остров Декабристов»

фото ЗакС политика В суде прошло первое заседание по отмене выборов в МО «Остров Декабристов»

Василеостровский районный суд начал рассмотрение иска экс-кандидата в муниципальные депутаты МО «Остров Декабристов» от «Яблока» Алексея Захарова к избирательной комиссии муниципалитета и шести участковым избиркомам: №№170, 171, 172, 173, 175 и 179. Заседание прошло 16 октября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Как пояснил в разговоре с зданием Захаров, он требует отменить итоги выборов по указаным УИКам. В день выборов на них использовались бюллетени с точкой в месте для отметки напротив кандидатки от «Единой России» Натальи Ивановой. Комплексы для обработки избирательных бюллетеней засчитывали этот брак как отметку избирателя - из-за этого результаты выборов изменились, пояснил Захаров. Он добавил, что мешки с бюллетенями хранились неопечатанными в открытом подвале администрации района - во время пересчета 10 сентября в нескольких документах обнаружились нестыковки. В частности, в одном бюллетене стоят разные отметки (крестики и галочки) разными чернилами, уточнил Захаров.

Экс-кандидат на заседании передал суду копию актов о различии итоговых цифр по подсчетам КОИБ и ручному пересчету. Представитель ИКМО Мозговой заявил, что мешки с бюллетенями были опечатаны, а отметки разными символами и чернилами могли сделать сами избиратели. При этом, на УИКах не было видеозаписи при упаковке бюллетеней, добавил представитель ИКМО. Захаров сообщил, что никаких бумаг с печатями на мешках не было - это запечатлено на видеозаписи. 

Помимо этого, Мозговой передал суду копии итоговых протоколов выборов. Прокурор также ознакомилась с ними и поинтересовалась у представителя муниципального избиркома, почему в одном из итоговых протоколов ИКМО напротив фамилии одного из членов комиссии стоит отметка об отсутствии и его подпись.

 - Так если он отсутствовал, как он мог расписаться? - спросила прокурор.

Мозговой ответить не смог. По его словам, он знает только, что человека не было по уважительной причине.

Суд назначил следующее заседание по делу на 30 октября. Захаров и его юрист намерены обеспечить явку свидетелей, которые присутствовали при пересчете на УИКах.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:02 Рогозин назвал стереотипом мнение об аварийности космической техники РФ

13:50 Совфед подготовит законопроект о профилактике домашнего насилия

13:37 Макарову торжественно передали флешку с проектом бюджета на 2020 год

13:25 Мосгорсуд оставил студента ВШЭ Егора Жукова под домашним арестом   1

13:22 Макаров поддержал идею переезда СПбГУ в Шушары

13:15 Муниципал: В суде прошло первое заседание по отмене выборов в МО «Остров Декабристов»

13:02 "Утопия и произвол": Петербуржцы сетуют на "невидимый" ремонт дороги в Московском районе

12:55 Спикер Заксобрания Петербурга высказался за отмену моратория на смертную казнь   3

12:53 Мосгорсуд подтвердил отказ лишать родительских прав супругов Хомских за появление на митинге с детьми

12:32 Правозащитники, журналисты, политики просят суд изменить Шестуну меру пресечения

12:29 В СПЧ предложили учредить должность религиозного омбудсмена

12:16 Резник предложил депутатам ЗакСа подписаться под "письмом трехсот"   3

12:02 Муниципал: ЗакС принял законопроект о наказаниях для неотчитавшихся о доходах муниципалов   1

11:45 Следком просит арестовать новых фигурантов "московского дела"   3

11:37 Верховный суд отменил возврат дела экс-бухгалтера "Седьмой студии" в прокуратуру

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru